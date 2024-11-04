Переход на газ: готовы ли в шахтёрском регионе отказаться от угля

В Карагандинской области полным ходом идет газификация жилых и промышленных объектов. Жёлтые трубы появились уже на многих улицах областного центра. Еще больше жителей, отапливающих свои дома углём, ждут, когда же им не придётся искать качественное топливо, носить тяжёлые вёдра, и газовод, наконец, протянут и им. Корреспондент BaigeNews.kz узнала о плюсах и минусах программы, стоимости подключения, требованиях и о том, почему не все, кому газ уже провели, пользуются им.

Газификация Карагандинской области началась в 2020 году с Караганды и Темиртау. Одной из основных целей программы была, конечно же, экологическая составляющая. С началом отопительного сезона над городами, где и так дымили промышленные объекты, появлялся смог от печек. В районах с частной застройкой по утрам и вечерам было трудно дышать. Проветривать помещения тоже бесполезно - едкий запах проникал в комнаты. Проблему нужно было как-то решать.

"Цель газификации - это обеспечение жителей области природным газом, который в свою очередь поможет улучшить экологию, уровень жизни граждан и даст мультипликативный эффект для роста экономики. Согласно технико-экономическому обоснованию, в Караганде и Темиртау газификацией будет охвачен весь частный сектор. Основной магистральный газопровод "Сарыарка" и АГРС "Караганда" находятся со стороны автодороги "Караганда-Жазказган", в связи с чем газификация началась с сектора Михайловка", - сообщили в Управлении энергетики и ЖКХ Карагандинской области.

Что сделано

Проект по газификации Карагандинской области рассчитан до 2035 года. В Караганде планируют строительство 16 пусковых комплексов с охватом около 30 тысяч домов. В Темиртау будут восемь таких комплексов. Кроме того, разработаны проекты по газификации Шахтинска, Жанааркинского и Осакаровского районов.

По данным Управления энергетики и ЖКХ региона, на конец октября в Караганде и Темиртау газораспределительные сети подведены более чем к 7,6 тысячи индивидуальных жилых домов. Подключены к газоснабжению чуть более четырёх тысяч строений. То есть примерно половина из возможного. В Шахтинске завершено строительство АГРС и газопровода высокого давления.

"В эксплуатации в Караганде находятся три пусковых комплекса в районах Михайловки и Нового города. Количество домов, имеющих доступ к газоснабжению, составляет 7 023, количество подключенных потребителей - 3 184. Охват газификацией - 45,3 процента. В этом году акцент сделан на расширении сетей и подключении новых объектов в районе старого аэропорта, а также на улицах Камская, Костюшко, Бензинная, Высоковольтная, Нерчинская, Черкасская, Кабжанова и Кулкыбаева, а также в близлежащих районах", - сообщили в компании QAZAQGAZ AIMAQ.

В Темиртау картина чуть позитивнее. Там пока эксплуатируют два пусковых комплекса, расположенных в микрорайонах Соцгород и 8-й. Доступ к газоснабжению получили 1 637 домов, а воспользовались благом 1 022 потребителя. Охват газификацией составляет 62,4 процента.

На 2025 год в компании планируют подключить сети районах Федоровки и рынка в Караганде.

По данным акимата региона, в 2024 году для проектов газификации Карагандинской области из республиканского бюджета было выделено 4,3 миллиарда тенге, из городских бюджетов - 3,5 миллиарда тенге.

Не хочу, не буду

Как видно из цифр, затраты на газификацию колоссальные. Ожидаемый эффект от программы положительный. Но почему же тогда почти половина из тех, у кого появилась возможность пользоваться голубым топливом, использовать её не спешат. Например, на улицах Московская, Сатпаева, Волгодонская в Караганде в дом газ завели лишь единицы хозяев строений.

"Мне газ не нужен. В доме центральное отопление. Все устраивает. Зачем нам лишние траты? Kотёл купи, трубы протяни, рабочим заплати… Оcенью бывает прохладно дома, пока не включат отопление. Но мы привыкли. Если морозы рано ударят, используем тёплые полы или обогреватель", - рассуждает карагандинец Пётр Судаков.

К сожалению, не у всех жителей города даже при желании есть финансовая возможность подключиться к газоснабжению.

"Только котел стоит от 300 тысяч тенге и выше, нужно будет еще трубы менять, ввод в дом делать. По техусловиям мне пристройка нужна, чтобы оборудование безопасно разместить. Это надо строителей искать, платить им. Мне 75 лет, пенсионерка. Дети помогают, но не настолько, чтобы сразу миллион выделить. Откуда такие деньги взять?" - сетует Галина Кузьмина.

В компании QAZAQGAZ AIMAQ подтвердили, что до подключения к газоснабжению гражданам необходимо позаботиться о безопасности.

"Возможно, потребуется установка котла, изменение проводки и узаконивание перепланировок. Технические условия подключения содержат рекомендации по установке оборудования и обустройству помещений для бесперебойного и безопасного снабжения газом. Не исключаем, что отказ от подключения связан с отсутствием финансовых возможностей, нежеланием или предпочтением других источников отопления, например, электроэнергии или твердого топлива. Технические причины - отсутствие возможности подключения, необходимость модернизации. Социальные и психологические аспекты - страх перед газом, неосведомленность", - ответили на наш запрос в QAZAQGAZ AIMAQ

Выбор каждого гражданина

Зачем расходовать деньги и тянуть газ туда, где есть центральное отопление? Этим мы поинтересовались в газоснабжающей компании и Управлении энергетики и ЖКХ Карагандинской области.

"Заказчиком строительства и балансодержателем газораспределительных сетей в регионе являются "Отдел строительства Караганды" и "Отдел ЖКХ, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции Темиртау". Наш филиал является доверительным управляющим. Строительство выполняется согласно утвержденному проекту. При этом, хотелось бы отметить, что газификация может быть обоснована даже в домах с центральным отоплением, так как это зачастую экономичнее и удобнее, хотя бы в подключении плит к газу", - пояснили в АО "QAZAQGAZ AIMAQ".

В Управлении ответили коротко.

"Подключиться к газу или нет - это выбор каждого человека. Государство создаёт условия для комфорта наших граждан, а уже пользоваться ли всеми благами или отказаться от них - это решение каждого", - отметили в ведомстве.

Есть также объекты, которые невозможно подключить к газоснабжению. Как правило, это строения, которые не соответствуют требованиям безопасности - бараки, временные постройки и здания с нарушениями строительных норм.

"Также к газоснабжению не подключают объекты, не имеющие правового статуса — например, незаконченные или неузаконенные строения и дома. Кроме того, здания, расположенные в зонах, подверженных потенциальному риску аварий, поблизости с небезопасными производствами", - отметили в QAZAQGAZ AIMAQ.

Влияет ли на качество и стоимость услуги то, что не все абоненты на улице подключаются к газу?

"Субъект естественных монополий оказывает качественное и бесперебойное газоснабжение потребителям в независимости от количества подключений. Однако тариф, утверждаемый уполномоченным органом, рассчитывается путём деления обоснованных расходов организации на объём оказываемых услуг", - пояснили в компании.

Может ли гражданин отказаться от того, чтобы к его дому провели газ?

"Отказы могут быть, но они должны быть обоснованными и соответствовать законодательным нормам. Ситуация должна быть зафиксирована официально", - сказано в ответе.

Ни забот, ни хлопот

Среди тех, кто уже подключился к газу в Караганде, мы недовольных не нашли.

Сергей проживает в частном доме в районе Михайловки. Раньше жилище отапливали углем.

"Несмотря на то, что живём в угольной столице, были проблемы с тем, чтобы найти качественный уголь. Чтобы он быстро не прогорал, держал тепло. Зимой приходилось с работы в обед срываться, чтобы посмотреть печку, подкинуть угля. Вечером приедешь, устанешь, но надо печку чистить, золу выносить. Сейчас проблем нет. Я могу спокойно даже в отпуск уехать, и не переживать, что все перемерзнет. Мы и еду готовим на этом газе, и вода греется, чтобы мыться, и плюс отопление", - рассказал мужчина.

В дом пенсионерки Надежды, расположенный в районе стадиона, газ провели два года назад. Тем, кто ещё раздумывает, подключаться к услуге или нет, она советует соглашаться.

"У нас была кочегарка, печка там стояла. Специалисты пришли, посмотрели, сказали, что котел там можно установить. За все мы заплатили около 1,2 миллиона тенге, в рассрочку. Теперь за отопление платим немного дешевле. Но... уголь не покупай, не грузи, золу не выгружай, печку не шебурши. Одно это стоит. Если вы любите в жаре жить, будете по 35-40 тысяч тенге в месяц платить за 100 квадратов площади. Мы жару не любим, платим около 30 тысяч тенге. И жарим, и варим, и печем, и купаемся, и стираем. Всё в эту стоимость входит. У нас печка работала только на Шубаркульском угле, другой тепла не давал. На зиму хватало 10 тонн. Самый дешевый уголь сейчас 12 тысяч тенге за тонну. Шубаркульский значительно дороже. Плюс за доставку заплатить нужно. Мы считали, нисколько не выгоднее уголь. Плюс газ покупали в баллонах для того, чтобы готовить", - рассказала она.

- За два года у вас не было проблем с поставками газа, или оборудованием?

"Нет. Первое время, мы же его к осени поставили, часто газовиков вызывали, потому в трубах создавался конденсат, и газ у нас не горел. Сейчас всё в порядке".

Дешевле, удобнее, чище

Некоторые расчёты нам предоставили и в компании QAZAQGAZ AIMAQ.

Специалисты отметили, что при сравнении различных вариантов отопления, важно учитывать несколько факторов: стоимость топлива, удобство, затраты на установку и обслуживание системы, материал, из которого построен дом, потери тепла и иных факторов.

"Вот общие расчёты для сравнения. Газ: начальные инвестиции на подключение и оборудование - 300 000-900 000 тенге. Стоимость газа - в пределах 40 тенге за кубометр. В среднем, для отопления дома площадью 100 квадратных метров понадобится около 2 500-3 500 кубометров газа в год. Общие расходы могут составлять около 75 000 - 150 000 тенге в год", - сообщили специалисты.

По углю расклад такой. Его стоимость варьируется от 19 000 до 30 000 тенге за тонну. Для отопления дома потребуется 5-10 тонн угля в год, что обойдется в 100 000 – 300 000 тенге. Это не учитывает затраты на транспортировку и трудозатраты на его использование.

Для подключения к газу в Карагандинской области существуют скидки и субсидии.

"Через Центр модернизации жилищного фонда можно взять беспроцентный кредит на пять лет, чтобы сразу не выплачивать крупную сумму. Для СУСН действует программа акима области по возврату денежных средств, потраченных на газификацию, через отдел занятости и социальных программ. Для потребителей, получающих адресную социальную и жилищную помощь, стоимость природного товарного газа дешевле на 20 процентов", - пояснили в компании.

Результаты от газификации уже ощутимы в регионе. Программа позволяет жителям использовать более удобный и комфортный вид топлива для обогрева, приготовления пищи и других нужд.