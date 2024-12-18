В Алматы до конца года внедрят Face ID для детей, занимающихся по программе "Даму бала". Об этом в ходе брифинга в Службе центральных коммуникаций сообщил аким города Ерболат Досаев, передаёт BaigeNews.kz.

Глава города напомнил, что совместно с Общественным советом провед`н мониторинг секций и кружков, в ходе которого выявлены недобросовестные поставщики услуг по программе "Даму бала".

"Недобросовестные поставщики обманывают наших детей, наших родителей, а родители удивительно многие на это соглашаются. Мы проделали большую работу совместно с Общественным советом города Алматы, они прошли по многим местам, посмотрели в каких условиях сегодня оказываются такого рода услуги независимо от того творческие это кружки или спортивные секции", - ответил глава города на вопрос журналистов.

Как отметил Ерболат Досаев до конца года закончится переход на Face ID, чтобы усилить контроль посещаемости секций и кружков по программе.

Что касается финансирования программы, то оно в 2025 году останется на уровне этого года. Сейчас бюджет распределён между 8 районами города. При этом сегодня наблюдается снижение контингента занимающихся детей. Благодаря этому, в 2025 году программой смогут воспользоваться те дети, которые были в очереди.

"Мы приняли новые правила, согласно которым ваучеры не могут быть бессрочными, чтобы одни и те же люди не пользовались ими постоянно. Благодаря этому будет постоянное обновление очереди" - добавил аким.

Также глава города отметил, что получает хорошие отклики от качественных поставщиков услуг.