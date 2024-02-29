Переход на единый часовой пояс: как казахстанцам не опоздать на свой рейс, рассказали в министерстве

Пассажирам, отправляющимся в путь в ночь с 29 февраля на 1 марта, рекомендуется внимательно отнестись к информации авиакомпаний и КТЖ, а также заблаговременно прибыть в аэропорты и на вокзалы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство транспорта РК.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2024 года (в 00:00 часов) местное время будет переведено на 1 час назад в городах Астана, Алматы и Шымкент, областях Абай, Жетысу и Улытау, а также в Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областях.

"С 1 марта все пассажирские поезда будут отправляться уже по единому времени. Во время перевода стрелок часов на час назад расписание поездов практически не нарушается, поэтому переход на единое время на железной дороге пройдет штатно. В течение февраля при продаже железнодорожных билетов кассиры заранее предупреждали пассажиров о переходе на единое время. На железнодорожных вокзалах о предстоящем переводе часов пассажиров предупреждают по громкой связи", - говорится в сообщении.

Справочную информацию по пассажирским поездам можно получить по бесплатному номеру "1433" или с помощью Telegram бота @KTZH_PP_BOT.

Также как отметили в ведомстве, авиакомпаниями внесены изменения в системах продаж авиабилетов, оказывается вся необходимая информационная поддержка на официальных сайтах и в соцсетях авиакомпаний.

Пассажирам направлены уведомления о корректировках в ранее приобретенных авиабилетах и индивидуальные оповещения с детальной информацией о том, как скачать новый билет с актуальным временем вылета.

АО "Авиационная администрация Казахстана" открыта "горячая линия" по вопросам изменения времени вылета и прилета рейса (+7 7172 79 82 14, +7 7172 79 82 13). Также для уточнения актуального статуса рейса можно обращаться в справочные службы аэропортов, приложения и колл-центры авиакомпаний:

Air Astana - + 7 7272 44 44 77, +7 7172 58 44 77, +7 702 702 44 77;

FlyArystan - +7 7273 31 10 10 (WhatsApp +7 702 702 0227);

SCAT - +7 7252 99 88 80;

Qazaq Air - + 7 7273 56 14 14.