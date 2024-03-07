  • 7 Марта, 19:51
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Переговоры с "Укрспецэкспорт" о закупках техники для нужд ВСУ опровергли в Минобороны

Сегодня, 18:52
АВТОР
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Минобороны РК Сегодня, 18:52
Сегодня, 18:52
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Фото: Минобороны РК

Распространяемая в СМИ и соцсетях информация о том, что якобы Казахстан ведёт переговоры с "Укрспецэкспорт" о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ не соответствует действительности. Об этом заявили в Минобороны РК, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве напомнили, что с 2022 года в Казахстане введён запрет на экспорт вооружения и военной техники.

"Просим граждан и СМИ не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации", - обратились к казахстанцам в представители ведомства.

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