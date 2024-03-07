Переговоры с "Укрспецэкспорт" о закупках техники для нужд ВСУ опровергли в Минобороны
Сегодня, 18:52
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Сегодня, 18:52Сегодня, 18:52
205Фото: Минобороны РК
Распространяемая в СМИ и соцсетях информация о том, что якобы Казахстан ведёт переговоры с "Укрспецэкспорт" о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ не соответствует действительности. Об этом заявили в Минобороны РК, передаёт BaigeNews.kz.
В ведомстве напомнили, что с 2022 года в Казахстане введён запрет на экспорт вооружения и военной техники.
"Просим граждан и СМИ не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации", - обратились к казахстанцам в представители ведомства.
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