Переговоры с "Укрспецэкспорт" о закупках техники для нужд ВСУ опровергли в Минобороны

Распространяемая в СМИ и соцсетях информация о том, что якобы Казахстан ведёт переговоры с "Укрспецэкспорт" о закупках российской военной продукции для нужд ВСУ не соответствует действительности. Об этом заявили в Минобороны РК, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве напомнили, что с 2022 года в Казахстане введён запрет на экспорт вооружения и военной техники.