Переговоры России и США по украинскому конфликту: О чём договорились две стороны
США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок.
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Кремль обнародовал основные итоги встречи экспертных групп России и США в Эр-Рияде, передаёт BaigeNews.kz.
"В соответствии с договорённостью президентов России и США российская и американская стороны условились обеспечить реализацию "Черноморской инициативы", включающей обеспечение в Чёрном море безопасности судоходства, неприменение силы и недопущение использования коммерческих судов в военных целях при организации надлежащих мер контроля путём досмотра таких судов", - сказано в сообщении в Telegram-канале Кремля.
Кроме того, США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, а также расширению доступа к портам и платёжным системам для проведения таких транзакций.
Пункты 1 и 2 вступают в силу после:
– Снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций, задействованных в обеспечении операций по международной торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями, их подключения к SWIFT, открытия необходимых корреспондентских счетов;
– Снятия ограничений на осуществление операций торгового финансирования;
– Снятия санкционных ограничений с компаний-производителей и экспортёров продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрениями, а также снятия ограничений на работу страховых компаний с грузами продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений;
– Снятия ограничений на обслуживание в портах судов и санкций с судов под российским флагом, задействованных в торговле продовольствием (в том числе рыбопродукцией) и удобрениями;
– Снятия ограничений на поставки в Российскую Федерацию сельскохозяйственной техники, а также иных товаров, задействованных в производстве продовольствия (в том числе рыбопродукции) и удобрений.
Россия и США согласились разработать меры по реализации договорённостей президентов двух стран о запрете ударов по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта 2025 агода, с возможностью продления и выхода из договорённости в случае её несоблюдения одной из сторон.
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