Переговоры России и США начались в Эр-Рияде
Переговоры делегаций России и США начались в Эр-Рияде.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Кадры прибытия российской делегации на место мероприятия опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, передаёт BaigeNews.kz.
12 февраля между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, который длился около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта. Позже Трамп объявил о планах встретиться с Путиным лично в Саудовской Аравии.
17 февраля помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров отправились в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для диалога с представителями США. Встреча состоится во вторник.
Ранее Зеленский заявил о нежелании участвовать в переговорах США и России.
Самое читаемое
- Драка на борту самолёта: казахстанкам грозит штраф в 120 тысяч долларов
- Аэропорт Актобе увеличивает число рейсов и готовится к модернизации
- Sergek уходит из Астаны: Основатель проекта назвал причину
- Владелица детсада в Алматы, где душили ребёнка, записала видеообращение
- Мальчик начал заикаться: Воспитатель детсада в Астане зажимала малышей между ног