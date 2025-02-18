Кадры прибытия российской делегации на место мероприятия опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале, передаёт BaigeNews.kz.

12 февраля между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоялся телефонный разговор, который длился около полутора часов. В ходе беседы лидеры обсудили необходимость прекращения боевых действий на Украине и договорились о немедленном начале переговоров по урегулированию конфликта. Позже Трамп объявил о планах встретиться с Путиным лично в Саудовской Аравии.

17 февраля помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава МИД Сергей Лавров отправились в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд для диалога с представителями США. Встреча состоится во вторник.

Ранее Зеленский заявил о нежелании участвовать в переговорах США и России.