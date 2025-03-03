Воспитанники, уже обучающиеся в городе, продолжат учебу в привычной среде. Вновь принятые дети будут размещаться в Конаеве. Об этом стало известно на встрече с представителями детского дома, директором Розой Бекишевой, педагогами и самими воспитанниками. В обсуждении также участвовали уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева, руководитель областного управления образования Салтанат Беспаева, аким города Конаев и представители профильных ведомств, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее учреждение посетила глава управления образования Салтанат Дауысбековна, которая оценила условия проживания и выслушала сотрудников по вопросам возможного переезда и сохранения рабочих мест.

"Дети выразили желание остаться в Алматы, так как смена обстановки может негативно сказаться на их адаптации и социализации. Этот фактор стал одним из ключевых при принятии решения", — отметил глава региона Марат Султангазиев.

Одновременно с этим в регионе продолжается строительство нового детского дома. Современное здание площадью 4000 квадратных метров рассчитано на 240 мест. В нем предусмотрены комфортные жилые помещения, учебные классы и зоны отдыха. Рядом есть школа на 900 мест, а для транспортировки детей будет выделен специализированный автобус.

Открытие комплекса запланировано на лето. Кроме того, часть нового здания передадут интернату имени Нусипбаева, который ранее сталкивался с проблемами инфраструктуры. Один из корпусов будет использоваться для нужд Центра адаптации несовершеннолетних (ЦАН), что позволит размещать детей из разных районов области без необходимости их перевозки в другие города.

В акимате подчеркнули, что при решении вопросов, касающихся детей-сирот, в приоритете остаются их интересы, комфортные условия проживания и качественное образование.

"Наша цель — создать для детей благоприятную среду, где они будут чувствовать себя защищенными и получат все возможности для развития. Воспитанники детского дома №1 останутся в Алматы, а вновь поступившие дети будут размещаться в новом, современном комплексе в Конаеве", — подчеркнул Марат Султангазиев.

В рамках визита воспитанники детского дома также посетили образовательный центр и туристическо-спортивный комплекс.

Программа помогла познакомить детей с перспективными инициативами и возможностями для будущей самореализации.

"После посещения строящегося объекта и презентации паспорта будущего детского дома, мы убедились, что создаются отличные условия для нас и что рядом нет никакой тюрьмы", - поделился Кирилл Капранов, воспитанник детского дома.