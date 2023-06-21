Переехали из России: 11 предприятий–релокантов зарегистрировались в СКО

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В Северо-Казахстанской области зарегистрировано 11 российских предприятий. Об этом сообщил аким региона Айдарбек Сапаров, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, произведенная продукция одной из компаний увеличивает обороты и направляется на экспорт.

"Я лично сам встречаюсь с инвесторами, у нас открыт центр, там все условия созданы. На сегодняшний день 11 предприятий зарегистрировались, четыре уже начали работу. Вы знаете, мотоцикл "Урал" уже мы производим. В прошлом году 600 было, в этом году планируем тысячу. Они уходят все на экспорт. На сегодня есть договоренность с челябинским заводом "Урал Кран". Они ТОО "КазКран" открыли здесь второе предприятие. Потом липетская компания "ХлебПром". Там почти 3,4 миллиарда инвестиций. Они к нам заходят, сейчас с ними работу проводим. И четвертая компания - это омская компания по производству котлов", - рассказал Сапаров.

Аким отметил, что сначала года в регион было привлечено более 109 миллиардов тенге инвестиций. Всего за 2023 год планируется привлечь 496,5 миллиарда тенге.