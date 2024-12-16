В Актау проведут проверку передвижного зоопарка после жалоб волонтёров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

В Актауской городской территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК сообщили, что на основании поручения природоохранной прокуратуры и поступившего обращения от общественности готовятся материалы для регистрации проверки.

"Учитывая, что указанная организация является субъектом бизнеса, регистрация проверки является обязательной. Результаты проверки сообщим дополнительно", – пообещали в ведомстве.

Волонтёры, посетившие данный передвижной зоопарк, сообщили, что крупные дикие животные и птицы содержатся в крайне неблагоприятных условиях. У них маленькие и грязные вольеры, клетки не утеплены, воды и пищи нет. Сами животные исхудавшие, они скулят. Всё это, по их словам, свидетельствует о нарушениях норм содержания.