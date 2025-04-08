7 апреля 2025 года в КГУ "Государственный архив Костанайской области" состоялась презентация тематической выставки "Архивная летопись Великой Отечественной", приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Выставка разделена на три ключевых раздела, передаёт BaigeNews.kz.

Первый раздел посвящён событиям в тылу, где, среди прочего, рассказывается о создании эвакогоспиталей, работе военного завода №222 и строительстве самолётов-штурмовиков на средства трудящихся города. Также на выставке представлены исторические факты о том, как ценности московских музеев были временно эвакуированы в Костанай.

Во втором разделе отображены судьбы детей войны. Истории о детских лагерях, работе подростков в артелях, а также фотографии школьников того времени, среди которых — табели успеваемости и фотографии детей из школ Костанайской области.

Третий раздел выставки посвящён героям-освободителям. Он включает более 30 фотографий из фондов личного происхождения участников Великой Отечественной войны, а также различные документы, такие как наградные листы, благодарности и письма с фронта. Особое внимание уделено личному архиву ветерана войны Касымхана Алдабергенова, который в сентябре этого года отметит 100-летие.

В рамках выставки также был запущен челлендж "Фронтовые письма" в Instagram с хэштегом #фронтовые_письма_архив_костанай. К юбилейной дате планируется издание 11-й части проспекта "Известные люди Костанайской области: Участники Великой Отечественной войны", который будет включать документы из личных фондов участников войны, хранящихся в архивах области.

Также была подготовлена тематическая экспозиция по документам участников ВОВ, документы и видеоматериал из фонда личного происхождения Алдабергенова Касымхана, стоит отметить что ветерану ВОВ Қасымхану Алдабергенову в этом году в сентябре месяце исполняется 100 лет со дня его рождения.