Передавать друг другу осужденных договорились Казахстан и Вьетнам
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В Мажилисе ратифицирован договор между Казахстаном и Вьетнамом, предусматривающий передачу осужденных лиц, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Рассматриваемый сегодня международный документ позволит казахстанским гражданам в случае их осуждения за преступления к лишению свободы в Социалистической Республике Вьетнам, отбывать назначенное наказание у нас в стране. Это в свою очередь создаст благоприятные условия для реабилитации и интеграции осужденных в обществе их гражданской принадлежности. Такую же возможность получат и граждане Социалистической Республики Вьетнам, в случае их осуждения в Казахстане", - пояснил депутат Мажилиса Нурсултан Байтилесов.
Мажилисмен в доказательство своих слов привёл статистические данные по идентичным договорам. Так, за последние 4 года в Казахстан возвращены 160 граждан, из Казахстана на родину - 262 иностранца.
При этом отмечено, что пока не было ни одного случая осуждения граждан Казахстана во Вьетнаме либо наоборот. Но ратификация Договора позволит защитить интересы граждан обеих стран в будущем.
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