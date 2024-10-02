Передавать друг другу осужденных договорились Казахстан и Вьетнам

В Мажилисе ратифицирован договор между Казахстаном и Вьетнамом, предусматривающий передачу осужденных лиц, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Рассматриваемый сегодня международный документ позволит казахстанским гражданам в случае их осуждения за преступления к лишению свободы в Социалистической Республике Вьетнам, отбывать назначенное наказание у нас в стране. Это в свою очередь создаст благоприятные условия для реабилитации и интеграции осужденных в обществе их гражданской принадлежности. Такую же возможность получат и граждане Социалистической Республики Вьетнам, в случае их осуждения в Казахстане", - пояснил депутат Мажилиса Нурсултан Байтилесов.

Мажилисмен в доказательство своих слов привёл статистические данные по идентичным договорам. Так, за последние 4 года в Казахстан возвращены 160 граждан, из Казахстана на родину - 262 иностранца.

При этом отмечено, что пока не было ни одного случая осуждения граждан Казахстана во Вьетнаме либо наоборот. Но ратификация Договора позволит защитить интересы граждан обеих стран в будущем.