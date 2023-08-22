Передачу в Китай данных казахстанцев с камер "Сергек" назвали фейком
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Передачу данных с камер "Сергек" в Китай назвали фейком в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
Информация о том, что уличные камеры "Сергек" передают данные казахстанцев в Китай, распространется в Instagram, пишет портал stopfake.kz. И заявляет, что данные публикации – фейк, так как "собранные камерами данные хранятся на казахстанских серверах и не передаются за рубеж".
"О том, что камеры "Сергек" произведены в Китае и поэтому передают информацию о казахстанцах за рубеж, пользователи Сети говорили ещё в 2019 году. Это неправда. Программное обеспечение и алгоритмы работы полностью созданы казахстанскими IT-специалистами. Разработчиками этого ПО являются сотрудники компании "Көркем Телеком", - отмечается в публикации на портале.
Ещё в 2021 году председатель правления этой компании Асет Ахметов говорил о том, как важно, чтобы IT-решения, связанные с безопасностью населения, были суверенными.
В пресс-службе Sergek Group также пояснили, что данные, собранные камерами "Сергек", не передаются в другие страны.
"Данные с камер системы общественной безопасности "Сергек" хранятся 30 дней. Данные с нарушениями ПДД – бессрочно и на казахстанских серверах. Доступ к данным имеют правоохранительные органы. Передача данных с камер "Сергек" третьим лицам за рубеж невозможна", — сообщили в компании.
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