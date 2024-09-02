Передачу Рахмановских ключей государству объяснил аким ВКО

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев разъяснил причину передачи санатория "Рахмановские ключи" государству, передаёт BaigeNews.kz.

"Было уголовное дело, в его рамках осуществлён возврат активов, части активов. И, естественно, передали государству", - сказал в кулуарах заседания правительства Ермек Кошербаев.