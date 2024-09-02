Передачу Рахмановских ключей государству объяснил аким ВКО
Сегодня, 16:04
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Сегодня, 16:04Сегодня, 16:04
102Фото: instagram.com/rahmanovskie_kluchi
Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев разъяснил причину передачи санатория "Рахмановские ключи" государству, передаёт BaigeNews.kz.
"Было уголовное дело, в его рамках осуществлён возврат активов, части активов. И, естественно, передали государству", - сказал в кулуарах заседания правительства Ермек Кошербаев.
Ранее сообщалось, что санаторий "Рахмановские ключи" в ВКО передали на баланс государства.
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