  • 2 Сентября, 16:48
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Передачу Рахмановских ключей государству объяснил аким ВКО

Сегодня, 16:04
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instagram.com/rahmanovskie_kluchi Сегодня, 16:04
Сегодня, 16:04
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Фото: instagram.com/rahmanovskie_kluchi

Аким Восточно-Казахстанской области Ермек Кошербаев разъяснил причину передачи санатория "Рахмановские ключи" государству, передаёт BaigeNews.kz.

"Было уголовное дело, в его рамках осуществлён возврат активов, части активов. И, естественно, передали государству", - сказал в кулуарах заседания правительства Ермек Кошербаев. 

Ранее сообщалось, что санаторий "Рахмановские ключи" в ВКО передали на баланс государства.

 

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