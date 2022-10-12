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  • Передачу под застройку 20 процентов Медеуского заказника просят проверить депутаты
pixabay.com Сегодня, 12:53
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Фото: pixabay.com

Передачу под застройку 20 процентов Медеуского заказника просят проверить депутаты

В депутатском запросе фракции демократической партии "Ак жол" на имя генерального прокурора РК Берика Асылова народные избранники просят проверить действия акимата Алматы, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Азата Перуашева.

Депутаты указали, что известный юрист Бахытжан Базарбек на своей странице в соцсетях сообщил, что прежнее руководство акимата г.Алматы (Бахытжан Сагинтаев) своим постановлением от 25 июня 2021 г., без привлечения внимания общественности, вывел из рекреационной зоны Медеуского государственного природного парка (в районе Бутаковского ущелья) около 22,5 га территории, на которой расположен густой природный лес с уникальным животным и растительным миром.

"Получается, что под жилищную застройку передали 20 процентов всей территории Медеуского природного парка, причём без ведома руководства самого парка", - написали депутаты.

Их возмутило, что, по информации Бахытжана Базарбека, уже идёт нарезка участков под строительство, смена целевого назначения и согласование строительных проектов. При этом якобы нарушены требования Экологического, Лесного, Земельного кодексов и поручения президента о запрете застройки предгорий Алматы в Заилийском Алатау.

"В этой связи, фракция Демократической партии "Ак жол" просит проверить данную информацию, и в случае подтверждения – принять меры прокурорского реагирования", - отметили депутаты.

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#депутаты #Алматы #Медео #скандал
Журналист
Сегодня, 12:53
290
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