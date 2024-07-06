  • 6 Июля, 14:27
  • BAIGENEWS

Перед саммитом Токаева встретил президент Азербайджана

Сегодня, 13:30
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Акорда Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30
89
Фото: Акорда

Глава государства прибыл в здание Специального представителя Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Через несколько минут начнется неформальный саммит Организации тюркских государств, посвященный теме "Построение устойчивого будущего посредством транспорта, коммуникаций и климатической деятельности".

Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. По итогам саммита в Шуше запланировано подписание ряда документов.

Самое читаемое

Наверх