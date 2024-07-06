Перед саммитом Токаева встретил президент Азербайджана
Сегодня, 13:30
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Сегодня, 13:30Сегодня, 13:30
89Фото: Акорда
Глава государства прибыл в здание Специального представителя Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарта Токаева встретил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Через несколько минут начнется неформальный саммит Организации тюркских государств, посвященный теме "Построение устойчивого будущего посредством транспорта, коммуникаций и климатической деятельности".
Напомним, Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Азербайджан. По итогам саммита в Шуше запланировано подписание ряда документов.
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