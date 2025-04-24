Перед казахстанской моделью согласия стоят новые вызовы – Глава государства
В Астане продолжается сессия АНК.
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Казахстанское общество стало более современным и передовым, передает BaigeNews.kz. Об этом выступая на XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана заявил Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что все это предъявляет новые требования к казахстанской модели общественного согласия.
"За последние годы политико-идеологический ландшафт страны кардинальным образом преобразился. Проводятся реформы в сфере экономики, но главное – обновляется общественное сознание. С точки зрения восприятия политических реалий наш народ в последнее время сильно преобразился, я бы сказал – сделал большой шаг вперед", - сказал Президент.
Казахстану следует вдумчиво проанализировать все успехи и неудачи, чтобы не допустить сползания в архаику, продолжил Глава государства. Прежде всего, нужно обратить внимание на содержательную часть деятельности АНК. В понимании Президента АНК должна стать неким штабом, разрабатывающим стратегию и направляющим всю работу государства в межэтнической сфере.
"Уверен, реализация этих конкретных задач еще более усилит работу в такой важной и деликатной сфере, как межэтнические отношения. Укрепление межэтнического согласия и стабильности было и всегда будет одним из главных направлений нашей государственной политики. В Казахстане согласие, толерантность, дружба – это не лозунги, а сама суть повседневного бытия граждан страны. На фоне масштабных конфликтов, торговых войн, девальвации человеческой жизни мы все еще больше ценим мир, без которого не может быть развития. И мы все, каждый на своем участке, отстаиваем мир. Поэтому я поручил акимам регулярно проводить совещания по вопросам межэтнических, межнациональных отношений. Важно, чтобы госорганы в центре и на местах ни в коем случае не упускали из виду эту важную сферу. Наше государство, все наше общество считает недопустимым политизацию межэтнических и межконфессиональных отношений и, тем более, разного рода провокации", - подолжил Президент.
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