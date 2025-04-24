Казахстанское общество стало более современным и передовым, передает BaigeNews.kz. Об этом выступая на XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана заявил Касым-Жомарт Токаев.

Президент отметил, что все это предъявляет новые требования к казахстанской модели общественного согласия.

"За последние годы политико-идеологический ландшафт страны кардинальным образом преобразился. Проводятся реформы в сфере экономики, но главное – обновляется общественное сознание. С точки зрения восприятия политических реалий наш народ в последнее время сильно преобразился, я бы сказал – сделал большой шаг вперед", - сказал Президент.

Казахстану следует вдумчиво проанализировать все успехи и неудачи, чтобы не допустить сползания в архаику, продолжил Глава государства. Прежде всего, нужно обратить внимание на содержательную часть деятельности АНК. В понимании Президента АНК должна стать неким штабом, разрабатывающим стратегию и направляющим всю работу государства в межэтнической сфере.