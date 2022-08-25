Перечень препаратов для лечения детей с редкими заболеваниями расширили в Казахстане

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Минздрав расширил перечень лекарственных препаратов для обеспечения пациентов с редкими заболеваниями на амбулаторном уровне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В перечень включили четыре редких заболеваний и 19 лекарственных средств.

"Лекарственными средствами на амбулаторном уровне будут обеспечены дети с острым лимфобластным лейкозом (понатиниб), врождённой генерализованной липодистрофии Берардинелли-Сейпа (метрелептин), спинальной мышечной атрофии (нусинерсен) и нейробластомой (изотретионин)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в перечень включили новые лекарственные средства детям с эпилепсией (тетракозактид, этосуксимид, вигабатрин, сультиам, лакосамид, перампанел, фенитоин, зонисамид, стирипентол, клобазам), мышечной дистрофии Дюшенна (дефлазакорт) и хроническим вирусным гепатитом С (софосбувир и ледипасвир).

Новыми лекарственными средствами планируют обеспечить более 2000 детей.

В министерстве добавили, что сегодня бесплатно обеспечивают лекарствами на амбулаторном уровне 13 977 пациентов с 26 орфанным заболеваниям. Среди них 3499 детей.

Также за счёт средств местного бюджета лекарственными средствами обеспечены 1968 детей с орфанными заболеваниями.