Перебои в поставках медикаментов фиксируются ежегодно, особенно в начале и конце календарного года, что вызывает недовольство граждан и подрывает доверие к системе здравоохранения. Эту проблему в своём депутатском запросе подняла сенатор Айнур Аргынбекова, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы слышим из СМИ, социальных сетей и обращений граждан жалобы на отсутствие "Инсулина", противосудорожных препаратов, противоопухолевых препаратов, а ведь это те медикаменты, прием которых "нельзя пропускать" и "подождать", от их наличия зависит жизнь пациента! В таких ситуациях заверения госорганов, что все информационные системы, нормативные акты, финансирование работают для бесперебойного обеспечения, остаются декларативными", — подчеркнула сенатор.

Кроме того, в запросе сенатора Аргынбековой поднимается проблема неэффективного планирования, отсутствия прозрачности процедур закупа и слабой информированности медицинских организаций о ходе закупок.

Также депутат подчеркнула, что требует решения и вопрос формирования перечней дорогостоящих препаратов.

"Учитывая многолетнюю проблему дефицита лекарств во всех регионах в начале и конце календарного года, как на амбулаторном, так и на стационарном уровнях, мы понимаем, что проблема носит системный характер, как на уровне Министерства здравоохранения, СК Фармация, так и на уровне медицинских организаций на местах. Поэтому решение существующих проблем в области лекарственного обеспечения должно проводиться комплексно – от внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты до информатизации системы здравоохранения", - отметила Аргынбекова в обращении.

По ее словам, необходимо обеспечить своевременное поступление жизненно важных препаратов во всех регионах, сформировать реестр взаимозаменяемых лекарств при социально-значимых заболеваниях, а также повысить доступность инновационных препаратов с доказанной эффективностью