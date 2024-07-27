Перебои с поездами во Франции будут до конца выходных

Французский железнодорожный оператор SNCF сообщил, что работа железных дорог останется затрудненной до конца выходных, с проблемами столкнутся еще сотни тысяч пассажиров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-Би-Си.

Неизвестные злоумышленники парализовали железнодорожное сообщение утром в пятницу, в день открытия Олимпиады в Париже. SNCF сообщила, что ее объекты — пути и вокзалы — подверглись вандализму в разных регионах страны. Сообщалось о поджогах и повреждениях железнодорожного полотна на направлениях к западу, востоку и северу от Парижа.

За прошедшие сутки была отменена четверть международных рейсов поездов Eurostar, в том числе рейс, которым должен был ехать премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что атаки на железнодорожную инфраструктуру были хорошо подготовлены и скоординированы, он назвал произошедшее "актом саботажа".

Напомним, французские чиновники расценили акты вредительства как преступные действия, но при этом заявили, что прямой связи с Играми нет. Прокуратура Парижа начала национальное расследование, заявив, что виновникам грозит срок срок от 10 до 20 лет лишения свободы. От перебоев с поездами во Франции пострадали 800 тыс пассажиров.