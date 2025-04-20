Минобороны США анонсировало плановую ротацию около 6000 американских военнослужащих, проходящих службу в странах Восточной Европы. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства, передаёт BаigeNews.kz.

Отмечается, что ротация проводится в рамках операции Atlantic Resolve, которая осуществляется с 2014 года. В её рамках американские военные проходят службу сроком до девяти месяцев в Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии и странах Балтии.

По данным портала Task&Purpose, численность каждой бригады составляет от 3 до 5 тысяч человек. Так, в направляющейся в Европу 3-й бронетанковой бригаде 1-й пехотной дивизии служат около 3500 военнослужащих.

Как сообщает DW, ранее в СМИ появились сообщения о возможном сокращении американского военного присутствия в Европе. В частности, в апреле США заявили о выводе части войск с польской авиабазы Ясёнка, которая играет важную роль в логистике поставок помощи Украине. При этом польский президент Анджей Дуда утверждает, что Вашингтон не намерен сворачивать своё присутствие в стране и может даже его усилить.

По информации Европейского командования вооружённых сил США (EUCOM), на сегодняшний день в Европе дислоцируются около 78 тысяч американских солдат, из которых порядка 37 тысяч находятся в Германии и около 10 тысяч — в Польше.