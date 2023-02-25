Пенсия, жильё, цифровизация ветеринарии — что обещают партийцы избирателям

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В Казахстане вот уже неделю полным ходом идёт предвыюорная агитация. В разных регионах страны проходят встречи представителей различных штабов, кадидатов по партийным спискам и одномандатников с избирателями. Что обещают партии и кандидаты жителям на этих встречах — в материале BaigeNews.kz.

Члены предвыборного штаба партии "АMANAT" посетили Риддер, встретившись с ветеранами и аксакалами, представителями НПО и молодёжью.

"Пожилые люди предпенсионного и пенсионного возраста должны быть востребованы. Пенсионеры должны получать достойную пенсию, иметь возможность полноценно питаться, получать качественное и доступное лечение, вести активный образ жизни. Для многодетных и неполных семей, людей с ограниченными возможностями будут расширены меры государственной и партийной поддержки. Мы обеспечим качественную заботу о нуждающихся казахстанцах", — сказал своем выступлении член штаба Дюсенбай Турганов.

Также партийцы встретились с коллективом ПК "Казцинкмаш", где обсудили вопросы увеличения доходов, предоставления жилья по государственным программам.

В Туркестанскую область прибыл кандидат в депутаты Мажилиса Парламента РК от партии зеленых "Байтақ" Айтбай Кайрат Орынбайулы. Он встретился с жителями поселков Рыскуль, Кожамберди, Коктерек, поселка Тулкибас, Майтобе, Коксагиз, Кемербастау, поселков Елтай, Аксу Жабагылы и работниками заповедника Аксу Жабагылы.

В ходе встречи жители района задали ряд вопросов по экологическим и социальным вопросам и выслушали предложения.

"Я тоже уроженец Тулкибаса, которого наш дед Шерхан называл Туркибасом. Какими бы ни были горы и скалы, окружающие нас, они являются свидетелями нашего детства. Тулкибасский район является районом, который смешан с особо охраняемым природным заповедником. Жаль, что яблоки, тюльпаны, звери и птицы, которые были брендом нашего района, сегодня на грани исчезнования. Наша с вами задача сохранить его и передать будущему поколению, — сказал Кайрат Орынбайулы.

На седьмой день предвыборного турне Respublica партийцы встретились с металлургами Шымкента. Руководители партии Respublica и кандидаты в депутаты побеседовали с трудовыми коллективами металлургических заводов ТОО "ЦветЛит", ТОО "Ferrum Vtor" и ТОО "ST temir".

Сотрудники производственных металлургических предприятий города угостили партийцев домашними баурсаками и кумысом.

Более 120 металлургов ознакомились с предвыборной программой.

В селе Акколь Акмолинской области во время предвыборной агитации, проведённой среди ветеринарных работников и руководителей хозяйств, Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл" выступила за скорейшую цифровизацию системы ветеринарии, поддержав новую цифровую платформу "Мал дерек", разработанную Казахским научно-исследовательским ветеринарным институтом по заданию Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК.

В своем выступлении председатель партии Али Бектаев подчеркнул важность системы ветеринарии в развитии животноводства, обеспечении продовольственной безопасности страны, повышении экспортного потенциала сельского хозяйства, обратив особое внимание на активное участие членов партии в этом деле.

Он также отметил, что сегодня весь цивилизованной мир развивается с максимальным использованием возможности цифровых технологий и указал стремление партии быть в авангарде цифровизации сельского хозяйства в том числе и среди ветеринарии.

Сегодня кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента РК по партийным спискам от ОСДП Тазабек Самбетбай, Ирина Алимжанова, Айдар Алибаев и кандидат по одномандатному округу Берик Агыбаев встретились с избирателями в селе Кайназар Алматинской области.

Айдар Алибаев обратил внимание на проблему закредитованности казахстанцев, рассказав,что партия намерена установить предельную базовую ставку по кредитованию.

Ирина Алимжанова затронула сегодняшнюю ситуацию в сёлах. Жители села отметили, что проблемы здесь не решаются годами.

Тазабек Самбетбай, в свою очередь, остановился на приоритетных направлениях предвыборной программы партии, а Берик Агыбаев поднял вопрос общежития для студентов.

Напомним, выборы в Мажилис Парламента РК и маслихаты назначены на 19 марта. 18 февраля в 18:00 в Казахстане стартовала предвыборная агитация, которая продлится до полуночи 18 марта, после чего начнётся день тишины.