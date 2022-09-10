Пенсия за сто тысяч: в Туркестанской области задержали мошенника

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Подозреваемого в обмане пенсионеров вычислили правоохранители в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

С заявлением в Жетысайский районный отдел полиции обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что некий знакомый пообещал помочь оформить пожилому отцу документы на пенсию.

Таким образом, мошенник выманил у сельчанки более ста тысяч тенге, однако так и не выполнил обещанного.

"Данный факт зарегистрировали по статье 190 УК РК "Мошенничество". В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого. Им оказался безработный местный житель. Деньги он потратил на собственные нужды. В материалы досудебного расследования направлены районный суд", — сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.

Стражи порядка советуют остерегаться тех, кто предлагает оформить государственные услуги за деньги.