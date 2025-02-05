  • 5 Февраля, 16:38
  • BAIGENEWS

Пенсионный возраст спасателей: возможны ли изменения

Спасатели в Казахстане выходят на пенсию в 63 года, как и другие гражданские служащие.

Сегодня, 15:47
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 15:47
Сегодня, 15:47
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Фото: МЧС РК

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов заявил, что снижение пенсионного возраста для спасателей не рассматривается, несмотря на высказывания депутатов о сложности службы в зрелом возрасте, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Мажилисмен Магеррам Магеррамов отметил, что работать спасателем в пожилом возрасте трудно из-за больших нагрузок.

"Спасатели аварийных служб гражданской защиты выходят на пенсию на общих основаниях - в 63 года. Готово ли министерство рассмотреть изменения, все-таки в 62 года быть спасателем-водолазом сложно", - поинтересовался парламентарий.

Глава МЧС дал понять, что никаких изменений по выходу спасателей на пенсию не предусмотрено. 

"В 63 года, как и все, выходить на пенсию, я думаю, нормально. Тем, кто соответствует требованиям, физически развитые, у кого есть необходимый опыт, мы приказом первого руководителя продлеваем. Есть такие прецеденты. Как и везде, думаю. С нашей стороны только поддержка будет", - сказал министр по ЧС.

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