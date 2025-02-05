Министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов заявил, что снижение пенсионного возраста для спасателей не рассматривается, несмотря на высказывания депутатов о сложности службы в зрелом возрасте, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Мажилисмен Магеррам Магеррамов отметил, что работать спасателем в пожилом возрасте трудно из-за больших нагрузок.

"Спасатели аварийных служб гражданской защиты выходят на пенсию на общих основаниях - в 63 года. Готово ли министерство рассмотреть изменения, все-таки в 62 года быть спасателем-водолазом сложно", - поинтересовался парламентарий.

Глава МЧС дал понять, что никаких изменений по выходу спасателей на пенсию не предусмотрено.