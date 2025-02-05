Пенсионный возраст спасателей: возможны ли изменения
Спасатели в Казахстане выходят на пенсию в 63 года, как и другие гражданские служащие.
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Министр по чрезвычайным ситуациям РК Чингис Аринов заявил, что снижение пенсионного возраста для спасателей не рассматривается, несмотря на высказывания депутатов о сложности службы в зрелом возрасте, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Мажилисмен Магеррам Магеррамов отметил, что работать спасателем в пожилом возрасте трудно из-за больших нагрузок.
"Спасатели аварийных служб гражданской защиты выходят на пенсию на общих основаниях - в 63 года. Готово ли министерство рассмотреть изменения, все-таки в 62 года быть спасателем-водолазом сложно", - поинтересовался парламентарий.
Глава МЧС дал понять, что никаких изменений по выходу спасателей на пенсию не предусмотрено.
"В 63 года, как и все, выходить на пенсию, я думаю, нормально. Тем, кто соответствует требованиям, физически развитые, у кого есть необходимый опыт, мы приказом первого руководителя продлеваем. Есть такие прецеденты. Как и везде, думаю. С нашей стороны только поддержка будет", - сказал министр по ЧС.
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