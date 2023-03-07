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inform.kz Сегодня, 17:32
157
Сегодня, 17:32
157
Фото: inform.kz

Пенсионный возраст шахтёрам могут снизить в Казахстане

В Казахстане рассматривают сокращение пенсионного возраста для шахтёров. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Мы рассматриваем вопрос. Там же вредные условия труда, поэтому больше сейчас исходим из того, в международном опыте. Например, 15 лет работы должно быть во вредных условиях, а потом они (шахтеры - прим. ред.) должны переходить на другую работу для сбережения здоровья. Сейчас мы тоже рассматриваем определенный предельный период работы, который может повлиять на его социальное обеспечение", - сказала Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства.

Ранее в Минтруда сообщали, на какой стадии находится рассмотрение вопроса снижения пенсионного возраста шахтерам.

"Мы должны говорить не только о пенсионном обеспечении шахтеров, но о пенсионном обеспечении работников, которые находятся во вредных условиях труда. Так как мы поднимем этот вопрос, это будет касаться и других категорий граждан, работающих в горно-металлургическом комплексе и других отраслях. Сегодня рабочая группа завершила работу, подготовила конкретные предложения. Сейчас эти предложения рассматриваются соответствующим финансово-экономическим блоком Правительства и по завершению рассмотрения наших предложений мы уже будем готовы представить свои варианты, предусматривающие определенную схему пенсионного обеспечения для таких категорий работников", - сообщила министр, отвечая на вопросы депутатов в сенате парламента РК.

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BaigeNews.kz
Сегодня, 17:32
157
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