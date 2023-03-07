Пенсионный возраст шахтёрам могут снизить в Казахстане

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В Казахстане рассматривают сокращение пенсионного возраста для шахтёров. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

"Мы рассматриваем вопрос. Там же вредные условия труда, поэтому больше сейчас исходим из того, в международном опыте. Например, 15 лет работы должно быть во вредных условиях, а потом они (шахтеры - прим. ред.) должны переходить на другую работу для сбережения здоровья. Сейчас мы тоже рассматриваем определенный предельный период работы, который может повлиять на его социальное обеспечение", - сказала Тамара Дуйсенова в кулуарах правительства.

Ранее в Минтруда сообщали, на какой стадии находится рассмотрение вопроса снижения пенсионного возраста шахтерам.