Пенсионные взносы не платили работающим осуждённым в Туркестанской области

В Туркестанской области восстановили права осуждённых на социальное обеспечение, передаёт BaigeNews.kz.

Во время посещения учреждения № 55 КУИС МВД РК омбудсмен в Туркестанской области Наталья Кожабекова изучила вопрос отчислений осуждённым на обязательное социальное медицинское страхование (ОСМС) и в пенсионные фонды.

В связи с истечением срока действия, а также отсутствия документов, удостоверяющих личность, 134 отбывающим наказание не отчислялись взносы за ОСМС. Некоторым работающим осуждённым по этим причинам не начисляли пенсионные взносы.

"Представителем омбудсмена направлена рекомендация в департамент уголовно-исполнительной системы по городу Шымкент и Туркестанской области. В результате было проведено служебное расследование, по итогам которого оформлены соответствующие документы 134 осуждённых, обеспечена выплата пенсий и взносов государства на обязательное социальное медицинское страхование", — отмечается в сообщении, опубликованном на странице Уполномоченного по правам человека в Facebook.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлекли четырёх сотрудников учреждения, допустивших эти нарушения. Отмечается, что только после вмешательство представителя Уполномоченного приняты меры социальной защиты интересов осуждённых в сфере охраны здоровья и пенсионного обеспечения.