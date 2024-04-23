Пенсионные накопления казахстанцев за год выросли на 22,6 %

По состоянию на 1 апреля 2024 года на индивидуальных и условных счетах вкладчиков (получателей) АО "ЕНПФ" сформированы пенсионные накопления на сумму 18,9 трлн тенге, передаёт BaigeNews. С начала текущего года их прирост на 1 апреля этого года составил порядка 1,02 трлн тенге (5,7%). По сравнению с аналогичной датой прошлого года объем пенсионных накоплений вырос почти на 3,5 трлн тенге или на 22,6%.

Объем пенсионных взносов за 3 месяца 2024 года составил 623,6 млрд тенге, что на 27,9% или на более, чем 136,2 млрд тенге выше показателя прошлого года. Отметим, что рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали обязательные пенсионные взносы (ОПВ) – 20,2%, обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) – 22,1%, добровольные пенсионные взносы (ДПВ) – 41,2%.

"96,6% накоплений казахстанцев образованы за счет ОПВ, объем которых на 1 апреля этого года составил более 18,2 трлн тенге (прирост за год – 22,3%, с начала года – 5,5%). Сумма пенсионных накоплений по ОППВ составила 599,7 млрд тенге, увеличившись за год на 25,8%, с начала текущего года – на 5,5%. Максимальный прирост (49% за год, 11,3% - с начала года) показали накопления по добровольным пенсионным взносам (ДПВ), объем которых составил 5,9 млрд тенге", - говорится в сообщении.

С 1 января 2024 года на пенсионные счета вкладчиков (получателей) поступают дополнительные средства – обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР). За 3 месяца 2024 года сумма пенсионных накоплений за счет ОПВР составила около 37,5 млрд тенге.

Чистый инвестиционный доход, начисленный на индивидуальные и условные пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ, с начала года составил порядка 569,5 млрд тенге.

Исходящие потоки в виде выплат из ЕНПФ за 3 месяца текущего года составили около 193 млрд тенге. При этом основную часть из этой суммы составляют единовременные пенсионные выплаты (ЕПВ) на улучшение жилищных условий и лечение – около 83,7 млрд тенге, что выше показателя прошлого года в 2,4 раза.

К слову, выплаты в связи с достижением пенсионного возраста составили около 44,6 млрд тенге.

Также осуществлены выплаты по наследству – 13 млрд тенге, выплаты в связи с выездом на ПМЖ за пределы РК – 7,7 млрд тенге, выплаты лицам с инвалидностью – 790,3 млн тенге, выплаты на погребение – 2,5 млрд тенге. В страховые организации переведена сумма около 40,8 млрд тенге.

Отметим, что сумма средней ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ (в связи с достижением пенсионного возраста) составила 33 985 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты – 945 752 тенге. Напомним, за этот же период прошлого года средняя сумма ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ составила 32 082 тенге, а максимальная сумма ежемесячной выплаты – 742 692 тенге.

Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков (ИПС) в ЕНПФ на 1 апреля 2024 г. - 12,4 млн единиц, из них: 11,1 млн - по ОПВ, 671,1 тыс. - по ОППВ, 409,8 тыс. - по ДПВ.

Количество условных пенсионных счетов (УПС) в ЕНПФ на 1 апреля 2024 года, на которых учитываются сведения о поступивших ОПВР и иных поступлениях в соответствии с законодательством Республики Казахстан, составило более 3,4 млн единиц.