Пенсионные и страховые выплаты увеличат в течение пяти лет – Минтруда

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В течение пяти лет в Казахстане будут увеличены пенсионные и страховые выплаты, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

По её словам, принятые изменения в пенсионную систему позволят обеспечить гражданам пенсию в размере не менее 40 процентов от их прежних доходов.

“Повышение, в первую очередь, начато с пенсионеров, получающих минимальный размер базовой пенсии. В этом году размер только базовой пенсии для данной категории граждан повышен до 21 процента. Поэтапное повышение будет проводиться в течение пяти лет, то есть с 2023 по 2027 годы, что позволит покрыть прошлогоднюю инфляцию и её прогнозный коридор на последующие годы”, - сказала министр на коллегии ведомства.

Такая же работа будет проводиться в системе социального страхования. В этом году до 45 процентов от прежнего дохода будут доведены социальные выплаты по потере работы.

Также в целях повышения эффективности накопительной пенсионной системы предусматривается предоставление вкладчикам права на передачу 50 процентов своих пенсионных накоплений в частное управление.