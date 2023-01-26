Пенсионные активы ЕНПФ составили 14,7 триллиона тенге

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Сумма пенсионных накоплений вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда на 1 января 2023 года составила порядка 14,7 триллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ЕНПФ.

По итогам 2022 года инвестиционный доход фонда составил порядка 914,4 миллиарда тенге, а доходность пенсионных активов, которые находятся в доверительном управлении Нацбанка, составила 6,55 процента.

Инвестиционная доходность с момента основания накопительной пенсионной системы в 1998 году составила 732,29 процента при инфляции за весь период 678,06 процента.

Доход, заработанный Нацбанком с 2014 года, периода завершения консолидации всех пенсионных активов в ЕНПФ, превысил 6,9 триллиона тенге.

В фонде напомнили, что в Казахстане действует уникальная гарантия сохранности обязательных видов пенсионных взносов с учётом уровня инфляции. Даже если снижение доходности в отдельном периоде повлияет на накопленную доходность вкладчика при наступлении права на выплаты, разницу компенсирует государство.