По состоянию на 1 апреля 2025 года объем пенсионных активов ЕНПФ составил 22,3 трлн тенге, что более чем в пять раз превышает показатель 2014 года, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Как сообщил директор департамента монетарных операций НБРК Нуржан Турсунханов, 60% портфеля составляют активы в тенге, 40% - в иностранной валюте. Валютная доля эквивалентна 17,7 млрд долларов США или 9 трлн тенге.

"В структуре тенгового портфеля основной объем инвестиций приходится на государственные ценные бумаги в размере 9,3 триллиона тенге или 69% от тенгового портфеля. Данные ГЦП являются наиболее надежными и ликвидными финансовыми инструментами на рынке ценных бумаг Казахстана. Пенсионные активы также инвестируются в облигации субъектов квазигосударственного сектора, это порядка 15% и банков второго уровня, это порядка 5% на сегодняшний день", - сказал Нуржан Турсунханов.

Отмечено, что инвестирование в пенсионные активы в ЕНПФ осуществляется исключительно на рыночных условиях, независимо от вида эмитентов и их конечной цели по инвестированию в средства проекта. Такой подход обеспечивает не только получение стабильного инвестиционного дохода, но и способствует социально-экономическому развитию страны. Валютная доля за период с 2016 года была поэтапно увеличена с 17% до 40%.