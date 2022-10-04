Пенсионеры, врачи и учителя смогут зарабатывать на арендном жилье — МИИР

Создать в Казахстане акционерное общество, которое займется рынком арендного жилья, и позволить зарабатывать на этом врачам, учителям и пенсионерам предложил министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, передаёт BaigeNews.kz.

Своё видение регулирования этого сегмента рынка министр представил на брифинге в СЦК.

"Рынок арендного жилья, которое находится в частном секторе, никем не регулируется. Я противник административного регулирования данного вида деятельности. Мы готовим свои предложения о создании частного рынка арендного жилья, который сможет привлечь инвестиции и иметь постоянный источник дохода от сдачи в аренду. Мы бы хотели, чтобы и госслужащие, и пенсионеры, и врачи, и педагоги, которые не занимаются бизнесом, имели право выкупать акции этого общества. Это предприятие, вкладывая в недвижимость и получая арендную плату, могло бы ежемесячно или ежеквартально обеспечить доход для людей", — сказал Ускенбаев.

Министр предположил, что государство может брать недвижимость в аренду у частников.

"Есть рынок государственного арендного жилья. Государство, если нет сейчас возможности строить в больших объемах, а очередников много, могло бы выступить инициатором и говорить: да, я буду брать в аренду для тех людей, которые у меня в очереди стоят. И если мы этот симбиоз проведем, тогда люди, которые вкладывают в частные арендные фонды, будут иметь фиксированный доход. Вот таким экономическим путем я бы все-таки попытался решить эту проблему, и мы такие изменения готовим. Но ни в коем случае не административным путем", — сообщил министр.

Также он отметил, что всё озвученное пока лишь идея.

"Сейчас прямо сказать, что это будет функционировать вот так, очень сложно. Эту идею могут не поддержать законодатели, коллеги. Я не сторонник силового решения вопроса. Как один из механизмов экономических рычагов влияния, наверное, возможно создание прозрачных фондов арендного жилья, которые могли бы позволить вывести рынок в открытый чистый формат и дать возможность в нём работать, видеть ценообразование, дополнительно людям получать доходы. Это планы. В рамках проекта реализации по этой идее готовят нормативно-правовые документы. Но они должны зайти в мажилис. Если получат одобрение в виде законодательных поправок, после этого будет реализовываться", — заключил глава ведомства.