Пенсионеры смогут снять все накопления в ЕНПФ с 1 июля

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С 1 июля 2023 года пенсионеры по выслуге лет смогут использовать пенсионные накопления на покупку жилья или лечение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтруда и соцзащиты.

В рамках Социального кодекса с 1 июля 2023 года пенсионерам по выслуге лет, имеющим пенсионные накопления в Едином накопительном пенсионном фонде (далее – ЕНПФ), предоставляется право на использование всей суммы своих пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий или оплату лечения.

"То есть с 1 июля текущего года пенсионеры по выслуге лет могут обратиться посредством интернет-платформы www.enpf-otbasy.kz за единовременными пенсионными выплатами в АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" или банки второго уровня для использования накопленных средств на улучшение жилищных условий. Для использования единовременных пенсионных выплат на лечение необходимо обратиться только в АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" посредством вышеуказанной интернет-платформы", - говорится в сообщении.

Напомним, с 1 января 2021 года ЕНПФ предоставлено гражданам право на использование части своих пенсионных накоплений на такие социальные цели, как улучшение жилищных условий или оплату лечения.

Воспользоваться этим правом могут следующие категории:

работающие граждане, имеющие пенсионные накопления в ЕНПФ. Они смогут использовать часть суммы, превышающей "порог минимальной достаточности";

состоявшиеся пенсионеры, пенсия которых составляет не менее 40% от размера утраченного дохода (ранее получаемой заработной платы). Они смогут использовать до 50 процентов оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных накоплений;

граждане, уже оформившие себе пенсионный аннуитет, и имеющие еще накопления – в пределах оставшейся в ЕНПФ суммы пенсионных накоплений.

Данная норма охватывает как работающих граждан, так и лиц, уже являющихся пенсионерами.