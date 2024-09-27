Пенсионеры Астаны получат 9 230 тенге ко Дню пожилых людей
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В преддверии 1 октября (Дня пожилых людей) акимат Астаны сообщил о мерах социальной помощи, которые будут предоставлены столичным пенсионерам, передаёт BaigeNews.
В городе проживает около 127 тысяч пожилых граждан, из которых 107 тысяч получат единовременные выплаты в размере 2,5 месячного расчетного показателя (МРП) — это 9230 тенге.
Выплаты будут разделены на два этапа: первая часть поступит в конце сентября, вторая — в первой декаде октября.
Кроме финансовой помощи, пенсионерам предлагаются бесплатные услуги. Например, раз в год они могут пройти санаторно-курортное лечение.
Оздоровлением будут охвачены:
3878 человек, которые отправятся в курортную зону у озера Катарколь и в реабилитационный центр для престарелых, лиц с инвалидностью и детей;
350 пожилых людей посетят санаторий "Ақсу-Демі";
70 ветеранов боевых действий и участников декабрьских событий пройдут лечение в санатории Sapa.
В Алматы, в отличие от Астаны, выплаты ко Дню пожилого человека не предусмотрены, как и в предыдущие годы. Власти города объясняют это тем, что пенсионерам оказывается 13 различных видов услуг за счет бюджета.
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