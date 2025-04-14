Пенсионеров увольняли без выплаты компенсаций в Актюбинской области
Ответственные должностные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
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Прокуратура Актюбинской области провела проверку соблюдения трудовых прав и обнаружила серьезные нарушения законодательства, затронувшие более 300 граждан - в основном работников системы образования, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно закону, при увольнении по достижении пенсионного возраста, сотруднику обязаны выплатить компенсацию в размере одного должностного оклада, предупредив об увольнении не менее чем за месяц.
Однако, как показал анализ, отделы образования нескольких районов области - в том числе Шалкарского, Мартукского, Алгинского, Айтекебийского и Мугалжарского - не выплачивали положенные компенсации.
Факты нарушений:
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Только в Шалкарском районе 116 работникам не выплачено более 12 миллионов тенге.
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По всей области общая сумма невыплаченных компенсаций превысила 20 миллионов тенге.
Благодаря вмешательству прокуратуры права всех 300 работников восстановлены, а неполученные суммы выплачены в полном объеме.
Ответственные должностные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.
Ранее мы сообщали, кто получит компенсации за повышение тарифов на комуслуги в Алматы.
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