Прокуратура Актюбинской области провела проверку соблюдения трудовых прав и обнаружила серьезные нарушения законодательства, затронувшие более 300 граждан - в основном работников системы образования, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно закону, при увольнении по достижении пенсионного возраста, сотруднику обязаны выплатить компенсацию в размере одного должностного оклада, предупредив об увольнении не менее чем за месяц.

Однако, как показал анализ, отделы образования нескольких районов области - в том числе Шалкарского, Мартукского, Алгинского, Айтекебийского и Мугалжарского - не выплачивали положенные компенсации.

Факты нарушений:

Только в Шалкарском районе 116 работникам не выплачено более 12 миллионов тенге .

По всей области общая сумма невыплаченных компенсаций превысила 20 миллионов тенге.

Благодаря вмешательству прокуратуры права всех 300 работников восстановлены, а неполученные суммы выплачены в полном объеме.

Ответственные должностные лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее мы сообщали, кто получит компенсации за повышение тарифов на комуслуги в Алматы.