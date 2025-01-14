В Павлодаре пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся истязаниями престарелых лиц и мошенническими действиями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области.

"Прокуратурой города Павлодар совместно с УБОП Департамента полиции установлен частный пансионат, в котором пенсионеры с инвалидностью подвергались систематическому избиению. Работники пансионата грубейшим образом нарушали конституционные права 20 престарелых лиц (ограничивали в питании, передвижении, наносили побои) и на протяжении длительного времени сдавали в аренду квартиры уже умерших постояльцев", - говорится в сообщении.

По указанным фактам начаты досудебные производства, расследование которых поручено органам внутренних дел.

Иная информация в интересах следствия в силу статьи 201 УПК разглашению не подлежит.