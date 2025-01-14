  • 14 Января, 11:12
  • BAIGENEWS

Пенсионеров морили голодом и избивали в павлодарском пансионате

Начаты досудебные производства.

Сегодня, 09:45
АВТОР
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iStock Сегодня, 09:45
Сегодня, 09:45
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Фото: iStock

В Павлодаре пресечена деятельность преступной группы, занимавшейся истязаниями престарелых лиц и мошенническими действиями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Павлодарской области. 

"Прокуратурой города Павлодар совместно с УБОП Департамента полиции установлен частный пансионат, в котором пенсионеры с инвалидностью подвергались систематическому избиению. Работники пансионата грубейшим образом нарушали конституционные права 20 престарелых лиц (ограничивали в питании, передвижении, наносили побои) и на протяжении длительного времени сдавали в аренду квартиры уже умерших постояльцев", - говорится в сообщении.

По указанным фактам начаты досудебные производства, расследование которых поручено органам внутренних дел.

Иная информация в интересах следствия в силу статьи 201 УПК разглашению не подлежит. 

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