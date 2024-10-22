30 тысяч банковских карт казахстанцев были использованы в схемах наркоторговли

В Казахстане участились случаи вовлечения граждан в масштабные преступные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступного дохода. Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать "дропами", не осознавая, что их втягивают в преступные схемы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Агентство по финансовому мониторингу.

Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких, как торговля наркотиками и людьми. Согласно проведенному АФМ анализу, 30 тыс. банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге.

Участие в таких схемах может обернуться серьёзными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание.

Согласно последним исследованиям, проведенным АФМ, в группу риска входят люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые могут стать "дропами", преследуя легкий и быстрый заработок.

"В Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из г. Темиртау участвовали в качестве "дропов" в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Только через их счета отмыто более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более 2 млрд тенге", ― сообщили в АФМ.

В другом случае использовалась карта 20-летнего студента из Алматы, на счет которого поступило почти 22,5 млн тенге от более 900 лиц. Суммы переводов от 7,5 тыс. до 15 тыс. тенге соответствуют стоимости разовых доз наркотических средств.

Впоследствии эти деньги выведены на криптокошельки злоумышленников.

"Уважаемые граждане! Когда вам предлагают переводить деньги за вознаграждение, диалог ведется только онлайн и вы не знаете гражданина или компанию, которые обещают вам легкий заработок, рекомендуем проявлять бдительность, чтобы не втянуть себя в преступную схему. Если вы столкнулись с такими предложениями, прекратите все контакты с мошенниками, не переводите деньги", ― отметили в АФМ.

О мошенничестве необходимо сообщить в соответствующие органы, которые помогут разобраться в ситуации, добавили в агентстве.