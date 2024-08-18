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Пенсионерку с травмой ноги спустили с горы в Бурабае

Вчера, 17:09
АВТОР
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ДЧС Акмолинской области Вчера, 17:09
Вчера, 17:09
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Фото: ДЧС Акмолинской области

Спасатели эвакуировали женщину, получившую травму в Бурабае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

66-летняя жительница села Красный Яр, забравшись на гору Кокшетау, травмировала ногу на 300-метровой высоте и не смогла самостоятельно спуститься. 

"Пострадавшей оказали медицинскую помощь и спустили к подножью горы на носилках, после чего передали сотрудникам скорой медицинской помощи",— говорится в сообщении.

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