Пенсионерку с травмой ноги спустили с горы в Бурабае

Спасатели эвакуировали женщину, получившую травму в Бурабае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

66-летняя жительница села Красный Яр, забравшись на гору Кокшетау, травмировала ногу на 300-метровой высоте и не смогла самостоятельно спуститься.