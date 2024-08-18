Пенсионерку с травмой ноги спустили с горы в Бурабае
Вчера, 17:09
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Вчера, 17:09Вчера, 17:09
387Фото: ДЧС Акмолинской области
Спасатели эвакуировали женщину, получившую травму в Бурабае, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.
66-летняя жительница села Красный Яр, забравшись на гору Кокшетау, травмировала ногу на 300-метровой высоте и не смогла самостоятельно спуститься.
"Пострадавшей оказали медицинскую помощь и спустили к подножью горы на носилках, после чего передали сотрудникам скорой медицинской помощи",— говорится в сообщении.
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