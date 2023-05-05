Пенсионерку подозревают в организации убийства собственных детей из-за наследства

Фото: скриншот с оперативного видео

В России полицейские задержали подозреваемую в организации убийства собственных детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ГУ МВД РФ по Красноярскому краю.

Оперативникам поступила информация о том, что 67-летняя жительница краевого центра, желая остаться единственной владелицей недвижимости, заказала убийство 45-летнего сына и 49-летней дочери.

"Для осуществления задуманного, женщина обратилась к своему знакомому, чтобы тот помог ей найти исполнителя. В назначенный день якобы исполнитель преступления сообщил, что выполнил часть работы и готов предъявить доказательства убийства дочери. В условленном месте при передаче 80 тысяч рублей женщина была задержана", — сообщается в пресс-релизе.

Возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие.