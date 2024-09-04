Пенсионерку избил проникнувший в дом грабитель в области Жетысу

Жуткая история произошла с 74-летней женщиной в области Жетысу. Проникнувший в её квартиру грабитель не только забрал сбережения, но и сильно избил пенсионерку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Звонок в полицию поступил от дочери потерпевшей. Несколько дней она не могла связаться с матерью по телефону, женщина также открывала дверь квартиры.

На место происшествия направили следственно-оперативную группу. Совместно с сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям правоохранители проникли в квартиру на третьем этаже через балкон.

"В спальне была обнаружена пожилая женщина, которая нуждалась в медицинской помощи. Она была немедленно доставлена в больницу", – сообщил начальник УКП ДП Даурен Сакенов.

В ходе медицинского осмотра у женщины выявлены следы насилия. По словам пострадавшей, в день происшествия в дверь квартиры постучал неизвестный мужчина, который, проникнув в дом, начал избивать пожилую женщину и требовать у нее деньги. Обнаружив в шкафу 300 000 тенге, мужчина забрал их покинул дом.

Сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Мужчине 33 года, он был ранее судим.

Ведётся досудебное расследование.