Пенсионерку избил проникнувший в дом грабитель в области Жетысу
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Жуткая история произошла с 74-летней женщиной в области Жетысу. Проникнувший в её квартиру грабитель не только забрал сбережения, но и сильно избил пенсионерку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Звонок в полицию поступил от дочери потерпевшей. Несколько дней она не могла связаться с матерью по телефону, женщина также открывала дверь квартиры.
На место происшествия направили следственно-оперативную группу. Совместно с сотрудниками департамента по чрезвычайным ситуациям правоохранители проникли в квартиру на третьем этаже через балкон.
"В спальне была обнаружена пожилая женщина, которая нуждалась в медицинской помощи. Она была немедленно доставлена в больницу", – сообщил начальник УКП ДП Даурен Сакенов.
В ходе медицинского осмотра у женщины выявлены следы насилия. По словам пострадавшей, в день происшествия в дверь квартиры постучал неизвестный мужчина, который, проникнув в дом, начал избивать пожилую женщину и требовать у нее деньги. Обнаружив в шкафу 300 000 тенге, мужчина забрал их покинул дом.
Сотрудники полиции в кратчайшие сроки задержали подозреваемого. Мужчине 33 года, он был ранее судим.
Ведётся досудебное расследование.
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