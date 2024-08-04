Пенсионерку из Петропавловска спасли в горах Борового

Акмолинским спасателям пришлось подниматься на гору Кокшетау. Помощь потребовалась туристке из СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

"Из-за полученной травмы ноги, самостоятельно женщина спустится уже не могла. Спасатели на носилках доставили пенсионерку вниз, где их уже ждала карета скорой медицинской помощи", — рассказали в ведомстве.

ДЧС Акмолинской области просит соблюдать меры безопасности в горах.