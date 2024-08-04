Пенсионерку из Петропавловска спасли в горах Борового
Сегодня, 19:55
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Сегодня, 19:55Сегодня, 19:55
112Фото: ДЧС Акмолинской области
Акмолинским спасателям пришлось подниматься на гору Кокшетау. Помощь потребовалась туристке из СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.
"Из-за полученной травмы ноги, самостоятельно женщина спустится уже не могла. Спасатели на носилках доставили пенсионерку вниз, где их уже ждала карета скорой медицинской помощи", — рассказали в ведомстве.
ДЧС Акмолинской области просит соблюдать меры безопасности в горах.
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