  • 4 Августа, 20:48
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Пенсионерку из Петропавловска спасли в горах Борового

Сегодня, 19:55
АВТОР
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ДЧС Акмолинской области Сегодня, 19:55
Сегодня, 19:55
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Фото: ДЧС Акмолинской области

Акмолинским спасателям пришлось подниматься на гору Кокшетау. Помощь потребовалась туристке из СКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

"Из-за полученной травмы ноги, самостоятельно женщина спустится уже не могла. Спасатели на носилках доставили пенсионерку вниз, где их уже ждала карета скорой медицинской помощи", — рассказали в ведомстве.

ДЧС Акмолинской области просит соблюдать меры безопасности в горах. 

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