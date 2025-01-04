В Алматы пенсионерка убила свою сестру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города.

Сообщается, что преступление было раскрыто "по горячим следам".

"67-летняя женщина, которая на почве длительных неприязненных отношений жестоко расправилась со своей сестрой, задержана и взята под стражу. По факту убийства человека возбуждено уголовное дело. Другие обстоятельства устанавливаются", – сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.

В соцсетях пишут, что расчленённый труп женщины найден на территории мусороперерабатывающего предприятия Green Recycle.