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Пенсионерку из Алматы подозревают в убийстве сестры

Она задержана.

Сегодня, 23:25
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BaigeNews.kz / иллюстративное фото Сегодня, 23:25
Сегодня, 23:25
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Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото

В Алматы пенсионерка убила свою сестру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города.

Сообщается, что преступление было раскрыто "по горячим следам". 

"67-летняя женщина, которая на почве длительных неприязненных отношений жестоко расправилась со своей сестрой, задержана и взята под стражу. По факту убийства человека возбуждено уголовное дело. Другие обстоятельства устанавливаются", – сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.

В соцсетях пишут, что расчленённый труп женщины найден на территории мусороперерабатывающего предприятия Green Recycle.

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