Пенсионерку из Алматы подозревают в убийстве сестры
Она задержана.
Сегодня, 23:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 23:25Сегодня, 23:25
110Фото: BaigeNews.kz / иллюстративное фото
В Алматы пенсионерка убила свою сестру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции города.
Сообщается, что преступление было раскрыто "по горячим следам".
"67-летняя женщина, которая на почве длительных неприязненных отношений жестоко расправилась со своей сестрой, задержана и взята под стражу. По факту убийства человека возбуждено уголовное дело. Другие обстоятельства устанавливаются", – сообщает пресс-служба департамента полиции Алматы.
В соцсетях пишут, что расчленённый труп женщины найден на территории мусороперерабатывающего предприятия Green Recycle.
Самое читаемое
- Жуткое ДТП в Акмолинской области: столкнулись около 40 машин
- Массовое ДТП в Акмолинской области: более 200 авто начали движение в сторону Астаны
- Какие трассы закрыты из-за непогоды в Казахстане к этому часу
- Возвращайтесь в город: в МЧС обратились к водителям в связи с массовым ДТП на трассе
- В массовом ДТП на трассе Астана – Петропавловск пострадали 11 человек