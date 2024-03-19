  • 19 Марта, 23:55
  • BAIGENEWS

Пенсионерке, чей дом затопило нечистотами, подарили жильё в Шымкенте

Сегодня, 22:43
АВТОР
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instagram.com/akimat_shymkent Сегодня, 22:43
Сегодня, 22:43
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Фото: instagram.com/akimat_shymkent

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков вручил ключи от дома пенсионерке, чьё жилье пострадало от затопления нечистотами, передаёт BaigeNews.kz.

В ноябре прошлого года в Енбекшинском районе прорвало канализационную трубу на улице Камысты. Были подтоплены территории четырёх жилых домов и двор детского сада. Больше всего пострадал дом пенсионерки Людмилы Панкратовой.

Руководство компании ТОО "Водные ресурсы – Маркетинг" взяло на себя обязательство по реконструкции дома. Компания переселила пенсионерку на временную квартиру, возместив стоимость аренды.

А сегодня аким города во время очередного объезда вручил Людмиле Панкратовой ключи от нового дома, построенного за счёт спонсоров за пять месяцев.

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