Пенсионерке, чей дом затопило нечистотами, подарили жильё в Шымкенте

Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков вручил ключи от дома пенсионерке, чьё жилье пострадало от затопления нечистотами, передаёт BaigeNews.kz.

В ноябре прошлого года в Енбекшинском районе прорвало канализационную трубу на улице Камысты. Были подтоплены территории четырёх жилых домов и двор детского сада. Больше всего пострадал дом пенсионерки Людмилы Панкратовой.

Руководство компании ТОО "Водные ресурсы – Маркетинг" взяло на себя обязательство по реконструкции дома. Компания переселила пенсионерку на временную квартиру, возместив стоимость аренды.



А сегодня аким города во время очередного объезда вручил Людмиле Панкратовой ключи от нового дома, построенного за счёт спонсоров за пять месяцев.