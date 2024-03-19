Пенсионерке, чей дом затопило нечистотами, подарили жильё в Шымкенте
Сегодня, 22:43
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Сегодня, 22:43Сегодня, 22:43
153Фото: instagram.com/akimat_shymkent
Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков вручил ключи от дома пенсионерке, чьё жилье пострадало от затопления нечистотами, передаёт BaigeNews.kz.
В ноябре прошлого года в Енбекшинском районе прорвало канализационную трубу на улице Камысты. Были подтоплены территории четырёх жилых домов и двор детского сада. Больше всего пострадал дом пенсионерки Людмилы Панкратовой.
Руководство компании ТОО "Водные ресурсы – Маркетинг" взяло на себя обязательство по реконструкции дома. Компания переселила пенсионерку на временную квартиру, возместив стоимость аренды.
А сегодня аким города во время очередного объезда вручил Людмиле Панкратовой ключи от нового дома, построенного за счёт спонсоров за пять месяцев.
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