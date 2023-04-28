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ng.kz Сегодня, 02:03
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Сегодня, 02:03
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Фото: ng.kz

Пенсионерка упала с пятого этажа в Костанае

В результате падения 85-летняя женщина скончалась, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ng.kz.

Несчастный случай произошёл 27 апреля, по адресу ул. Кубеева, 19. Пожилая женщина выпала из окна пятого этажа.

В пресс-службе департамента полиции Костанайской области сообщили, что начато досудебное расследование по факту несчастного случая. Следственно-оперативная группа на месте выясняет обстоятельства произошедшего.

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Сегодня, 02:03
630
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