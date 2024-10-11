Павлодарская пенсионерка умерла среди кучи мусора в своей квартире

84-летняя пенсионерка умерла среди кучи мусора в своей квартире в Павлодаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Валентина Фёдоровна проживала в квартире одна. Её сына убили в феврале этого года. По словам соседей, мужчина выпивал и избивал мать.

Собирательством бабушка занималась не первый год, из-за пережитого горя её состояние ухудшилось.

"В день приносит по четыре-пять мешков. У неё в квартире ужасные условия, до потолка мусор, тараканы прям гнёздами. У нас плохо пахнет в подъезде, мухи, тараканы. Дело в том, что этот запах зловонный уже начал подниматься к нам в квартиры", – рассказала жительница дома Алена Перепелица.

Жильцы подъезда сказали, что не видели пенсионерку уже несколько дней. Забеспокоились и вызвали полицию. Прибывший на место участковый передал вызов спасателям. Через балкон попасть в квартиру не удалось, он захламлён. Пришлось вскрывать дверь.

"Вызывают соседи, из квартиры доносится неприятный запах, долгое время не видели соседи женщину. Спасатели по месту вызова применили специальный инструмент, вскрыли квартиру и в ванной комнате обнаружили тело женщины без признаков жизни", – сказал руководитель спасательного подразделения №1 ДЧС Павлодарской области Валерий Архипов.

Ранее пенсионерку забирали в психоневрологический диспансер, но принудить к лечению не могли, а сама она отказалась. Сколько тело женщины пролежало в квартире, будут выяснять судмедэксперты. Единственный наследник пенсионерки – 14-летний подросток, который живёт в специнтернате.