В Астане сотрудники криминальной полиции района "Есиль" выявили мошенника в рамках расследования по поступившему заявлению, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"58-летняя пенсионерка обратилась в центр, предлагающий услуги по организации обучения за границей, чтобы осуществить мечту своего внука. Однако подозреваемый убедил женщину перевести деньги на его счёт, предложив обучение в пяти зарубежных странах. Общая сумма ущерба составила около 18-ти миллионов тенге", - рассказали в полиции.

Проводится досудебное расследование. Также установлено, что мошенник причастен к 49-ти аналогичным эпизодам. Полицейские напоминают жителям, что мошенники используют множество способов обмана.

"Будьте внимательны при онлайн-покупках и заказе услуг", - отмечено в обращении к населению.

Напомним, астанчанам продавали несуществующие авиабилеты в Египет.