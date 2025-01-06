Пенсионерка отдала мошеннику 18 млн тенге в Астане
Проводится досудебное расследование.
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В Астане сотрудники криминальной полиции района "Есиль" выявили мошенника в рамках расследования по поступившему заявлению, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"58-летняя пенсионерка обратилась в центр, предлагающий услуги по организации обучения за границей, чтобы осуществить мечту своего внука. Однако подозреваемый убедил женщину перевести деньги на его счёт, предложив обучение в пяти зарубежных странах. Общая сумма ущерба составила около 18-ти миллионов тенге", - рассказали в полиции.
Проводится досудебное расследование. Также установлено, что мошенник причастен к 49-ти аналогичным эпизодам. Полицейские напоминают жителям, что мошенники используют множество способов обмана.
"Будьте внимательны при онлайн-покупках и заказе услуг", - отмечено в обращении к населению.
Напомним, астанчанам продавали несуществующие авиабилеты в Египет.
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