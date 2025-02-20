Двоих подозреваемых в дистанционном мошенничестве киберполицейские задержали в ходе оперативно-розыскных работ, проведенных в рамках ОПМ "Anti-fraud", передаёт BaigeNews.kz.

Жертвой обмана стала 69-летняя горожанка.

Потерпевшая сообщила, что сначала получила звонок от "операторов сотовой связи" об истечении срока SIM-карты. Чтобы продлить его она продиктовала звонившим код из SMS. Через пару минут женщине поступил звонок от якобы правоохранительных органов с информацией, что ранее звонившие – мошенники, которые начали сомнительные операции на ее счету.

Пенсионерка, строго следуя указаниям собеседника, сняла все деньги со счета и чтобы сохранить их временно доверила в "надежные руки": оставила пакет с 46 млн тенге на лавочке, откуда его забрали лжеправоохранители.

Сейчас по указанному факту проводится расследование. Подозреваемые находятся под стражей.