Пенсионерка оказалась живодёром, повесившим собаку в Семее
Женщина призналась в содеянном.
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В Семее нашли живодера, который зверски расправился с собакой. Животное было подвешено на дереве на толстой цепи. Оказалось, что над псом издевалась его же хозяйка. Женщина призналась в содеянном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
История с гибелью собаки шокировала город. Подвешенную на цепь, её нашли в зарослях рядом с промышленными базами. Недалеко от места располагается жилой квартал. Было видно, что животное пыталось освободиться – сильно ободрана кора дерева. Но ничего не вышло. Труп обнаружили прохожие.
Очевидцы выложили фото страшной находки в Сеть. Полицейские начали поиски и обратились за помощью к горожанам. В итоге вычислили 67-летнюю женщину.
Причину такого зверства пенсионерка объяснять не захотела. Суд теперь решит, как ее наказать.
"По подозрению в совершении данного уголовного правонарушения установлена 67-летняя владелица животного, которая в ходе расследования дала признательные показания. По делу назначен ряд судебных экспертиз. По результатам комплексного расследования действиям жительницы областного центра будет дана правовая оценка", - сообщил начальник Управления дознания ДП Абайской области Талгат Еликов.
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