В Семее нашли живодера, который зверски расправился с собакой. Животное было подвешено на дереве на толстой цепи. Оказалось, что над псом издевалась его же хозяйка. Женщина призналась в содеянном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

История с гибелью собаки шокировала город. Подвешенную на цепь, её нашли в зарослях рядом с промышленными базами. Недалеко от места располагается жилой квартал. Было видно, что животное пыталось освободиться – сильно ободрана кора дерева. Но ничего не вышло. Труп обнаружили прохожие.

Очевидцы выложили фото страшной находки в Сеть. Полицейские начали поиски и обратились за помощью к горожанам. В итоге вычислили 67-летнюю женщину.

Причину такого зверства пенсионерка объяснять не захотела. Суд теперь решит, как ее наказать.