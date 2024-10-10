В полиции Алматы прокомментировали появившуюся в Сети информацию о жестоком убийстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП мегаполиса.



По сообщениям в соцсетях, пенсионерка облила мужа керосином и подожгла.

"По факту убийства Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. Обстоятельства устанавливаются", ― проинформировали в департаменте полиции.