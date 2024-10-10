Пенсионерка облила мужа керосином и подожгла
Сегодня, 13:11
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Сегодня, 13:11Сегодня, 13:11
138Фото: sonxeber.az
В полиции Алматы прокомментировали появившуюся в Сети информацию о жестоком убийстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП мегаполиса.
По сообщениям в соцсетях, пенсионерка облила мужа керосином и подожгла.
"По факту убийства Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. Обстоятельства устанавливаются", ― проинформировали в департаменте полиции.
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