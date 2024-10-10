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Пенсионерка облила мужа керосином и подожгла

Сегодня, 13:11
АВТОР
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sonxeber.az Сегодня, 13:11
Сегодня, 13:11
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Фото: sonxeber.az

В полиции Алматы прокомментировали появившуюся в Сети информацию о жестоком убийстве, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДП мегаполиса.

По сообщениям в соцсетях, пенсионерка облила мужа керосином и подожгла.

"По факту убийства Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемая задержана и водворена в изолятор временного содержания. Обстоятельства устанавливаются", ― проинформировали в департаменте полиции.

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