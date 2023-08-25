Пенсионера связали скотчем, избили и ограбили в Шемонаихе. Задержаны двое подозреваемых, передаёт Polisia.kz.

Оперативные сотрудники Шемонаихинского районного отдела полиции в ВКО раскрыли дерзкое преступление. В отдел полиции с заявлением обратился 73-летний житель города.

Пенсионер сообщил, что двое неизвестных мужчин, проникнув в его дом, связали ему ноги скотчем, нанесли телесные повреждения и забрали 70 тысяч тенге. На место происшествия оперативно выехали полицейские.

Стражи порядка оперативно задержали подозреваемых. Ими оказались местные жители, 1960 и 1981 годов рождения. Оба ранее судимы за аналогичное преступление. Злоумышленники дали признательные показания и рассказали, что преступление совершили по предварительному сговору.

Более того, достоверно осознавая, что в силу возраста потерпевший не сможет дать им отпор, они планировали еще раз вернуться на место преступления, чтобы вынести из дома ценную бытовую технику.

В настоящее время подозреваемые с санкции суда арестованы. По данному факту начато досудебное расследование по ч. 3 ст. 191 УК РК "Грабеж", санкция которого предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.