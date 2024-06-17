Пенсионера из Арыси переполошила городскую служу инватакси

Жительница города Арысь инвалид-детства стала заложницей собственного дома из-за отсутствия помощника на инватакси. Женщина с диагнозом детский церебральный паралич, сетует, что она не может передвигаться по городу, и ездить по своим делам так как помочь забраться в салон на коляске ей некому, а водители, оказывающие услуги инватакси помогать отказываются, передает корреспондент BaigeNews.kz.

"В детстве врачи мне поставили инвалидность первой группы, и я прикована к коляске. На сегодняшний день у меня проблема с инвагазелью. Дело в том, что сейчас водитель машины остался один, без помощника. Раньше с шофером приезжал сотрудник, который помогал нам колясочникам, но с некоторых пор он находится в больнице на лечении и работать теперь не в состоянии. Самостоятельно попасть в салон из дома не так-то просто. Получается, теперь инвалиды, которым некому помочь не могут выходить дальше своего порога. Нормальная жизнь - недоступна", - рассказывает пенсионерка.

Горожанка также пожаловалась на отсутствие пандусов и в автобусах, которые едут из Арыси в ближайшие города и районы. Женщина признается, что мечтает выехать на отдых, или элементарно самостоятельно выбрать продукты на базаре.

"Это крик души! Я нуждаюсь в газели, в помощнике, чтобы ездить куда мне нужно, в тот же самый Шымкент или Туркестан. Хочется смотреть окрестности, посещать специалистов. Нас наше инватакси возит исключительно по Арыси. И только в экстренных случаях, например, в больницу или по определенному срочному вопросу. Раньше было 2-3 газели, а теперь диспетчеры говорят, что курсирует только одна. Постоянно я в ожидании поездки, оставишь заявку, а машина не успевает приехать. Это, что такое? Обращалась в акимат, сказали проблему решат, но увы… К слову все эти проблемы начались с приходом нового начальника. Зимой проблема обостряется, нужно выехать то газели (инватакси) свободной нет, то бензина. Начальник насколько я знаю находится в третьем мегаполисе, и не пойму, как он допускает такие проблемы. Предыдущий руководитель ушел на заслуженный отдых, а с приходом нового руководства мы постоянно сталкиваемся с перипетиями", - отмечает героиня материала.

За комментарием мы обратились к председателю общественного объединения "Городское общество инвалидов в городе Шымкент" Вадиму Торопову. Организация предоставляет услуги инватакси на рынке с 2011 года. О проблеме с отсутствием помощников руководитель знает, вот только решить ее пока не предоставляется возможным.

"По решению этой проблемы есть социальные службы. Это услуги индивидуального помощника, который помогает забраться на коляску дома и сопровождает в поездках, по делам, больницам или в походах куда-то с документами, и так далее. Люди оказывают специальные социальные услуги на дому. Во всей области это все развито, это Собес должен выделить ей соцработника, который будет приходить, убираться, за продуктами ходить, и помогать с выездом из дома на коляске до инватакси. Вот этот вопрос, на уровне отдела занятости нужно решать. Хочу сказать, что у нас был помощник, но сейчас на него нет бюджета. К слову финансировали мы его самостоятельно, так как работаем по расценкам пятилетней давности. Сейчас на помощника не хватает средств. А так был человек, который постоянно заходил к героине, пересаживал на коляску ее, помогал. Но, тут еще и загвоздка в том, что он единственный кто мог переносить запах и состояние дома в котором живет пенсионерка. У нее куча животных, собак и кошек, и наши сотрудники много раз жаловались, что там антисанитарные условия. Помощник, который к ней приходил сейчас в больнице и не знаем продолжит ли работать дальше. Если говорить о том, что мы ей не предоставляем помощь, то это не так она всегда у нас на особом контроле была. В любое время ей оказывали услуги. Но теперь помощников мы сейчас не можем содержать", - говорит Вадим Александрович.

Что касается водителей, то покидать или оставлять машину без присмотра им строго запрещено.

"По правилам водитель не имеет право покидать свое место рабочее. Он приехал, открыл двери. Он может с подъезда забрать ее и посадить в машину, закатить. Домой водитель не заходит, машина без надзора не должна оставаться. Нельзя оставлять", - пояснил руководитель.

Проблемы с количеством машин или ограничения по поездкам также отсутствует. Инвамашин по словам председателя общественного объединения на линии хватает. Перебоев с поездками в мегаполисе нет.

"По поездкам нет ограничений, и машин хватает. С такими жалобами наши подопечные к нам не обращались. В принципе, когда обращаются, все услуги нами предоставляются. Просто я еще раз говорю, возможно, не хотят ехать туда (домой к героине прим.ред). Потому что, понимаете, это из-за этой антисанитарии, и таких условий. Помимо колясочников и вообще людей с нарушением опорно-двигательного аппарата, там еще и слабовидящие ездят. Поэтому в Арыси, три - четыре машины инватакси работают. Люди с инвалидной книжкой в кармане часто не выезжают. В основном у нас каждый день получают услуги те, которые работают, учатся, проходят реабилитацию или лечение. Дневной стационар, скажем так. Остальные уже на дозвоне, по правилам, за день до предполагаемой поездки, нужно обратиться в диспетчерскую службу инватакси и подать заявку. Наша организация предоставляет транспортные услуги Инватакси в городе Шымкент и в 6-ти районах Туркестанской области. Всего 64 автомашины, услуги получают около 1500 лиц с инвалидностью", - ответил Торопов.

Ситуацию с жалобами жительницы Арыси в общественном объединении "Городское общество инвалидов в городе Шымкент" взяли на заметку. Инвалидов также просят отнестись с пониманием к сложностям с помощниками так как бюджет ограничен.

"Я вам не могу это по цифрам точно сказать, потому что у нас договор о неразглашении. Но, бюджет очень скудный! Он не рассматривался на увеличение около пяти лет. Арысь получается, дотационный район, мы его заполняем за счет своих средств, иногда у нас на ГСМ не хватает", - делится Вадим Александрович.

Сотрудник отдела управления координации занятости и социальных программ Туркестанской области Гулнур Колжабаева отмечает, что на сегодняшний день в Арыси зарегистрировано 2484 человека с инвалидностью. Всех их посещают соцработники, которые оказывают помощь в домашних делах, а также при передвижении по городу. Люди, оказывающие социальные услуги помогают сесть на инвалидную коляску и добраться до инватакси.

"Наши социальные работники хорошо выполняют свои обязанности, жалоб на них нет. Социальный работник ходит к подопечному 2 раза в неделю на 4 часа. Сопровождает людей с инвалидностью в поликлинику, по просьбе приносит с рынка продукты и все необходимое для быта, и, если нужно приносит лекарства из аптеки. Готовка, мытье посуды, стирка – это тоже работа наших сотрудников. При необходимости наши сотрудники могут продлить время, и оказывать помощь более 4 часов, для этого необходимо оставить заявление", - заявили в управлении.

Нашему журналисту Вадим Торопов также пояснил, что до этого жалоб на работу инватакси диспетчерам не поступало. Однако вопрос они в организации постараются решить.