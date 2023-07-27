Пенсионер выпрыгнул из окна подъезда в Уральске

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Пенсионер покончил с собой в Уральске, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на "Мой Город".



Трагедия произошла 25 июля в 22:20 во дворе многоэтажного дома в четвёртом микрорайоне.

"Возле подъезда обнаружено тело 64-летнего мужчины, который покончил жизнь самоубийством. Он выпрыгнул из окна лестничного пролета", - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.

Пенсионер состоял на учёте с диагнозом гипертония. Полицейские начали досудебное расследование.